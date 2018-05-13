العبادى يوجه الأمن العراقى فى كركوك بالتزام الحياد فى ملف الانتخابات

العبادى يوجه الأمن العراقى فى كركوك بالتزام الحياد فى ملف الانتخاباتالأحد، 13 مايو 2018 08:00 ص
حيدر العبادى رئيس مجلس الوزراء العراقى
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أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأحد، توجيهات للقوات الأمنية فى إقليم كردستان ومحافظة كركوك بضبط الأمن والتزام الحياد فى ملف الانتخابات.
وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن العبادى دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات السريعة بفحص الصناديق والأجهزة المطعون بها وإعلان النتائج على الرأى العام من أجل ضمان سلامة الانتخابات.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزانى قد دعا القوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية جميع المقرات الحزبية فى السليمانية، مناشدا جميع الأطراف بضبط النفس، وذلك على خلفية اشتباكات اندلعت قرب مقر حركة التغيير فى مدينة السليمانية.
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