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الطيران السورى يوجه ضربات مكثفة ضد الإرهابيين جنوب دمشق

الأحد، 13 مايو 2018 07:02 م
الطيران السورى يوجه ضربات مكثفة ضد الإرهابيين جنوب دمشق القصف فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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تقدمت وحدات من الجيش السورى مدعومة بوحدات من سلاحى الجو والمدفعية اليوم الأحد إلى نقاط جديدة فى الجزء الشمالى من حى الحجر الأسود خلال عملياتها ضد الإرهابيين فى جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن سلاحى الجو والمدفعية بالجيش السورى نفذت ضربات دقيقة بالتنسيق مع قوات المشاة التى تقتحم أوكار الإرهابيين، ما أسفر عن تدمير العديد من تحصينات الإرهابيين وخنادقهم وطرق إمدادهم.

ونقلت الوكالة عن قادة ميدانيين قولهم إن وحدات الجيش تنفذ تكتيكات قتالية ضد بؤر ونقاط تسلل الإرهابيين تخوض خلالها اشتباكات مباشرة وقتالا قريبا من شقة سكنية إلى أخرى ومن بناء إلى آخر مستخدمين الأسلحة الفردية والمناسبة، لافتين إلى أن المعنويات العالية للمقاتلين وتمرسهم فى هذا النوع من القتال يسهم فى تحقيق المزيد من التقدم وتحرير ما تبقى من مساحات تحت سيطرة الإرهابيين.

 

 


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