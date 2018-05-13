الجارديان: كوريا الشمالية تواصل تقديم بوادر حسن النية قبل لقاء القمة مع ترامب

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رأت صحيفة "الجادريان" البريطانية، أن دعوة كوريا الشمالية لصحفيين أجانب من 5 دول لتغطية حدث تفكيك موقع الاختبارات النووية "بونجى رى" بشكل رسمى هى بادرة جديدة تعكس حسن نية الشمال قبل إجراء لقاء القمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 12 يونيو القادم فى سنغافورة.

وأشارت الصحيفة – فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - إلى أن هذا الأمر يأتى عقب قيام حكومة الشمال بإطلاق سراح 3 مواطنين أمريكيين كانت تحتجزهم فى سجونها، وقد تم تسليمهم إلى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، خلال رحلته الثانية إلى كوريا الشمالية للتحضير للقمة.

وأبرزت الصحيفة، أن بومبيو أكد أن لقاءه مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، كان موضوعيا، وأن الأخير طلب الحصول على مساعدة اقتصادية أمريكية فى حال نفذ وعده وفكك أسلحته النووية، وتابعت الصحيفة، إن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الذى وقعه سلفه الرئيس باراك أوباما مع إيران أيضا أعطى كيم وقفة للتفكير فى داوم اى اتفاق يعقده مع رئيس أمريكى، وأضافت أنه رغم ذلك يظهر كيم حتى الآن وكأنه فى حملة دبلوماسية، محاولا تقديم تنازلات يعتقد الكثيرون انه قد يحاول استخدامها كأوراق مساومة خلال اجتماعه مع ترامب، بما فى ذلك إطلاق سراح المحتجزين وتفكيك الموقع النووى.