الاحتلال الإسرائيلى يمنع وفدا طبيا حكوميا من الدخول إلى غزة

رام الله (أ ش أ)

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، وفدا طبيا حكوميا من دخول قطاع غزة، وقالت وزارة الصحة فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال رفضت إصدار التصاريح اللازمة لأعضاء الوفد الطبى الذى شكله وزير الصحة جواد عواد، لمساعدة الطواقم الطبية فى قطاع غزة.

ورأت الوزارة "أن منع سلطات الاحتلال للطواقم من التوجه إلى قطاع غزة، إصرار على حرمان الجرحى والمرضى فى قطاع غزة من العلاج، حيث تمنعهم من الخروج لقطاع غزة لتلقى العلاج اللازم، وتمنع الطواقم من الدخول لغزة لعلاجهم فى المستشفيات الحكومية".

وطالبت المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الحكومية بالدخول إلى قطاع غزة، لمساعدة الطواقم العاملة هناك.