وكيل تعليم دمياط: مستعدون لإمتحانات الإعدادية والدبلومات والثانوية العامة

دمياط عبده عبد البارى

بدأ العد التنازلي لبداية مارثون الثانوية العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أسابيع على بدء امتحانات الثانوية العامة 2018، ومع اقتراب الامتحانات بدأت مديرية التربية والتعليم بدمياط باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2018، حيث أعطى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط تعليمات صارمة لجميع العاملين في المديرية والادارات التعليمية بضرورة رفع درجة الاستعداد داخل المديرية تمهيدا لامتحانات الثانوية العامة 2018 مبكرا وعمل جميع الإجراءات اللازمة لإعداد اللجان الإمتحانية وتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين.

اليوم السابع إلتقت السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لتوضيح الجهود المبذولة لامتحانات نهاية العامة الدراسى بداية بإمتحانات الشهادة الاعدادية المقرر بدايتها السبت المقبل ثم إمتحانات الدبلومات الفنية وختاما بإمتحانات الثانوية العامة المقرر بدايتها فى الثالث من الشهر المقبل.

وأكد سويلم أن المديرية أنهت جميع التجهيزات الخاصة ببدء إمتحانات الشهادة الاعدادية المقرر لها السبت المقبل فلدينا فى دمياط 136 لجنة بمختلف الادارات التعليمية ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 23.11 ألف طالب وطالبة وتم تجهيز المدارس وتوفير كافة مستلزمات الطلاب وتم وضع الامتحانات بصور مبسطة حسب مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة بحيث تكون فى متناول الطالب المتوسط مع وجود فقرات وأسئلة توضح الطالب المتميز مع منع استخدام اى أسئلة لها طبيعة سياسية أو عنصرية.

وأضاف تم تشكيل غرفة عمليات للدبلومات الفنية برئاسة مدير المديرية واعضاء من التعليم الفنى وغرفة العمليات بدأت من اليوم على الرغم من أن الامتحانات ستبدأ من 19 مايو الجارى.

وأوضح سويلم أنه بخصوص الثانوية العامة فيوجد بمحافظة دمياط 30 لجنة منها لجنة للطلاب المكفوفين ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة قرابة 10 آلاف طالب وطالبة.