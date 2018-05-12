video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 12 مايو 2018 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزارة البيئة تدعم محافظة الإسكندرية بـ87 معدة جديدة لمنظومة النظافة

السبت، 12 مايو 2018 02:58 م
وزارة البيئة تدعم محافظة الإسكندرية بـ87 معدة جديدة لمنظومة النظافة اللواء هشام شادى سكرتير عام إسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

اجتمع اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية اليوم مع مسئولى شركة نهضة مصر والمرور وجميع الجهات المعنية بمنظومة النظافة بالإسكندرية، لمناقشة أوضاع منظومة النظافة وكذا مناقشة ضم معدات وسيارات نظافة جديدة إلى المنظومة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بسرعة تسليم المعدات لشركة نهضة مصر والمقاولين العرب لرفع كفاءة مستوى النظافة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع؛ قال اللواء هشام شادى أنه جارى إدخال 87 معدة جديدة للنظافة بدعم من وزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية، وأوضح أنه تم تسليم جزء من المعدات الجديدة للمقاولين العرب وجارى حاليا تسليم الجزء الباقى منها بعد الانتهاء من الإجراءات المالية والقانونية لها والتصديق على كافة إجراءاتها خلال جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية القادمة.

وأكد السكرتير العام؛ أن المحافظة بجميع أحيائها تشهد تطورات كثيرة وتحسن ملحوظ فى منظومة النظافة بها، مشيدا بأنه هناك الكثير من معدات النظافة التى تم ضخها بالمنظومة من قبل شركة نهضة مصر بالإضافة إلى رفع كفاءة لعدد كبير من معدات الشركة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالجيزة بعد شهرين.. المحافظ: نتحمل رسوم جمع القمامة عن المواطنين فى الـ6 شهور التجريبية.. وفتح باب التعاقد مع المتعهدين قبل رمضان.. ويؤكد:أنفقنا 5 ملايين جنيه لإصلاح معدات المنظومة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

منظومه نظافه




لا تفوتك
مجلس الوزراء يشترط تقديم شهادة التطعيمات للحصول على تأشيرة الحج

مجلس الوزراء يشترط تقديم شهادة التطعيمات للحصول على تأشيرة الحج

مصر تستنكر استطلاع "روسيا اليوم" حول حلايب.. وشكرى يلغى حواره مع القناة

مصر تستنكر استطلاع "روسيا اليوم" حول حلايب.. وشكرى يلغى حواره مع القناة

الأسلحة الثلاثة للحكومة فى مواجهة مافيا احتكار الدواء.. وزير الصحة: نعمل على إحياء الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها فى المنطقة.. وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الدوائى ودعم شركات قطاع الأعمال

الأسلحة الثلاثة للحكومة فى مواجهة مافيا احتكار الدواء.. وزير الصحة: نعمل على إحياء الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها فى المنطقة.. وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الدوائى ودعم شركات قطاع الأعمال

فتيات نجارات.. "الأيدى الناعمة" تصنع المعجزات فى قنا.. 270 فتاة يتحدين المستحيل بالعمل فى أول ورشة "حريمى" لصناعة الأثاث بالصعيد.. وحاصلات على شهادات جامعية يواجهن الحياة بحرفة يدوية ويؤكدن: نتحدى البطالة

فتيات نجارات.. "الأيدى الناعمة" تصنع المعجزات فى قنا.. 270 فتاة يتحدين المستحيل بالعمل فى أول ورشة "حريمى" لصناعة الأثاث بالصعيد.. وحاصلات على شهادات جامعية يواجهن الحياة بحرفة يدوية ويؤكدن: نتحدى البطالة

الجبلاية تفاضل بين معروف وفاروق لإدارة نهائى الكأس بعد اعتذار نور الدين

الجبلاية تفاضل بين معروف وفاروق لإدارة نهائى الكأس بعد اعتذار نور الدين

هارى كين: محمد صلاح إضافة للدورى الإنجليزى وآمالى قائمة فى خطف "الهداف"

هارى كين: محمد صلاح إضافة للدورى الإنجليزى وآمالى قائمة فى خطف "الهداف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة