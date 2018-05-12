وزارة البيئة تدعم محافظة الإسكندرية بـ87 معدة جديدة لمنظومة النظافة

الإسكندرية جاكلين منير

اجتمع اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية اليوم مع مسئولى شركة نهضة مصر والمرور وجميع الجهات المعنية بمنظومة النظافة بالإسكندرية، لمناقشة أوضاع منظومة النظافة وكذا مناقشة ضم معدات وسيارات نظافة جديدة إلى المنظومة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بسرعة تسليم المعدات لشركة نهضة مصر والمقاولين العرب لرفع كفاءة مستوى النظافة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع؛ قال اللواء هشام شادى أنه جارى إدخال 87 معدة جديدة للنظافة بدعم من وزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية، وأوضح أنه تم تسليم جزء من المعدات الجديدة للمقاولين العرب وجارى حاليا تسليم الجزء الباقى منها بعد الانتهاء من الإجراءات المالية والقانونية لها والتصديق على كافة إجراءاتها خلال جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية القادمة.

وأكد السكرتير العام؛ أن المحافظة بجميع أحيائها تشهد تطورات كثيرة وتحسن ملحوظ فى منظومة النظافة بها، مشيدا بأنه هناك الكثير من معدات النظافة التى تم ضخها بالمنظومة من قبل شركة نهضة مصر بالإضافة إلى رفع كفاءة لعدد كبير من معدات الشركة.