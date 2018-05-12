ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالسبت، 12 مايو 2018 01:22 م
ميناء دمياط - أرشيفية
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة و بذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم مغادرة قطاران بحمولة إجمالية بـ 2731 طن قمح كما غادرت 87 سيارة نقل محملة بـ 4130 طن قمح.
و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169664 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23875 طنا، كما شملت حركة الصادر من الميناء 5000 طن يوريا و 6155 طن فوسفات.
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