موقع عراقى ينشر وثيقة رسمية بترشيح حيدر العبادى لجائزة نوبل للسلام

موقع عراقى ينشر وثيقة رسمية بترشيح حيدر العبادى لجائزة نوبل للسلامالسبت، 12 مايو 2018 01:03 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
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نشر موقع "السومرية نيوز" وثيقة رسمية تفيد بترشيح حيدر العبادى، رئيس الوزراء العراقى، لجائزة نوبل للسلام للعام 2018، موقعة من ضياء الدباس، السفير العراقى فى العاصمة الألمانية برلين.
وتضمنت الوثيقة المنشورة عبر الموقع، أن سبب ترشيح "العبادى" للجائزة يرجع لدوره الكبير فى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش الإرهابى، وتحرير الأراضى العراقية من دنسه، وتحقيق الأمن والسلام فى العراق.
وثيقة ترشيح حيدر العبادى لجائزة نوبل للسلام
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