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السبت، 12 مايو 2018 12:01 م
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محافظة البحر الأحمر : الأنتهاء من انشاء مكتب عمل بمرسى علم بتكلفة مليون ونصف

السبت، 12 مايو 2018 11:54 ص
محافظة البحر الأحمر : الأنتهاء من انشاء مكتب عمل بمرسى علم بتكلفة مليون ونصف مكتب عمل البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت محافظة البحر الأحمر عن انتهاء مديرية الإسكان بالمحافظة من تنفيذ مبنى مكتب العمل بمدينة مرسى علم، وذلك فى خطة المحافظة لأستكمال المرافق الخدمية للمواطنين .

وأكدت المحافظة فى بيان لها،أن تكلفة الإنشاءات فى المبنى بلغت مليون ونصف، وجارى الانتهاء من أعمال المرافق به وأعمال الرصف واللاند سكيب ليكون جاهزا لإستقبال المواطنين .

 

 


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