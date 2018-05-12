محافظة البحر الأحمر : الأنتهاء من انشاء مكتب عمل بمرسى علم بتكلفة مليون ونصف

محافظة البحر الأحمر : الأنتهاء من انشاء مكتب عمل بمرسى علم بتكلفة مليون ونصفالسبت، 12 مايو 2018 11:54 ص
مكتب عمل البحر الأحمر - أرشيفية
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أعلنت محافظة البحر الأحمر عن انتهاء مديرية الإسكان بالمحافظة من تنفيذ مبنى مكتب العمل بمدينة مرسى علم، وذلك فى خطة المحافظة لأستكمال المرافق الخدمية للمواطنين .
وأكدت المحافظة فى بيان لها،أن تكلفة الإنشاءات فى المبنى بلغت مليون ونصف، وجارى الانتهاء من أعمال المرافق به وأعمال الرصف واللاند سكيب ليكون جاهزا لإستقبال المواطنين .
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