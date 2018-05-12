عضو بمجلس النواب الأمريكى يطالب ترامب باستئناف تمويل "الخوذ البيض" فى سوريا

وكالات الأنباء

شدد رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس النواب الأمريكى إد رويس، على ضرورة استئناف تقديم المساعدات المالية الأمريكية "للخوذ البيض" فى أسرع وقت ممكن، واعتبر "رويس"، أن هذه المنظمة تقدم مساعدة حيوية جدا للسكان فى سوريا، وأنه لا يجوز لبلاده بعد 7 سنوات من الصراع فى سوريا مغادرة المنطقة ببساطة.

وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أضاف "يجب أن تكون مقاومة النفوذ الإيرانى جزء رئيسيا من استراتيجية أمريكية واسعة فى سوريا، ولا يمكننا التخلى عن المنطقة، ويجب علينا العمل مع شركائنا واستخدام جميع وسائل الدبلوماسية، بما فيها الضغط والدعم المالى للمساعدة فى تغيير الظروف على الأرض"، وفى فترات سابقة، أعرب رويس، عن دعمه النشيط "للخوذ" والتقى ممثليها فى أبريل 2017، بعد القصف الصاروخى الأمريكى لمطار الشعيرات السورى.

ومن جهته، اعتبر الخبير السياسى الروسى كيريل كوكتيش، أنه من المستبعد أن يستمع ترامب لمثل هذه الدعوات ويعيد تقديم الدعم "للخوذ" التى فضحت نفسها أكثر مرة من خلال فبركة الأنباء عن هجمات كيميائية مزعومة شنها الجيش السورى، وقال "من الصعب القضاء على "الخوذ" بسبب وجود رعاة آخرين لأصحابها" وبينهم بريطانيا التى أعلنت خارجيتها مؤخرا، أنها لن توقف دعمها لها، وفى وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن أوقفت تمويل "الخوذ البيض" وتعيد النظر فى برنامج دعمها المالى.