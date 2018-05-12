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صور.. مسيرة حاشدة فى روما تضامنا مع الشعب الفلسطينى

السبت، 12 مايو 2018 08:42 م
صور.. مسيرة حاشدة فى روما تضامنا مع الشعب الفلسطينى مظاهرة فى إيطاليا
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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 نظم المئات فى العاصمة الإيطالية "روما"، اليوم السبت، مسيرة حاشدة احتجاجا على الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية للشعب الفلسطينى، منددين باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفى وقت سابق، نظم المئات فى فرنسا، السبت، مسيرة احتجاجية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، وتضامنا مع الشعب الفلسطينى تزامنا مع ذكرى النكبة.

العلم الفلسطينى مع متظاهر
العلم الفلسطينى مع متظاهر

 

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة

 

رفع علم فلسطين
رفع علم فلسطين

 

طفل يرفع علم فلسطين
طفل يرفع علم فلسطين

 

متظاهرة
متظاهرة

 

متظاهرون
متظاهرون

 

مسيرة حاشدة فى روما تضامنا مع الشعب الفلسطينى
مسيرة حاشدة فى روما تضامنا مع الشعب الفلسطينى

 

 

 

 


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