صور.. مسيرة حاشدة فى روما تضامنا مع الشعب الفلسطينى

كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

نظم المئات فى العاصمة الإيطالية "روما"، اليوم السبت، مسيرة حاشدة احتجاجا على الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية للشعب الفلسطينى، منددين باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفى وقت سابق، نظم المئات فى فرنسا، السبت، مسيرة احتجاجية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، وتضامنا مع الشعب الفلسطينى تزامنا مع ذكرى النكبة.



العلم الفلسطينى مع متظاهر



جانب من المظاهرة



رفع علم فلسطين



طفل يرفع علم فلسطين



متظاهرة



متظاهرون