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صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة بمركز بنها ويتفقد تأمين الطريق الزراعى

السبت، 12 مايو 2018 02:55 م
صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة بمركز بنها ويتفقد تأمين الطريق الزراعى حملة مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز بنها، شارك فيها اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، والعميد علاء غانم مدير المرافق، والعميد حسين جندية مأمور المركز، والمقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، لضبط الخارجين عن القانون، والصادر ضدهم أحكام قضائية وحائزى ومحرزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المخدرات، ورفع الإشغالات، وضبط المخالفات المرورية، ومنع الانتظار الخاطئ، والتأكيد على تحقيق الاشتباه الصحيح وفحص السيارات غير المرخصة.

كما فاجأ مدير أمن القليوبية، ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين الطريق الزراعى "مصر- الإسكندرية" بمحافظة القليوبية بزيارته، وشدد على القوات بالتعامل بهدوء عند استخدام السلاح، وتحقيق الاشتباهات الصحيحة مع التركيز فى الخدمة، وعمل تمام على الأسلحة والذخيرة، والتنبيه بعدم استخدام السلاح إلا بتعليمات من رئيس المأمورية.

جولة مدير أمن القليوبية بدائرة مركز بنها (1)

جولة مدير أمن القليوبية بدائرة مركز بنها 
 
جولة مدير أمن القليوبية بدائرة مركز بنها (2)
جولة مدير أمن القليوبية بدائرة مركز بنها

 

جولة مدير أمن القليوبية بدائرة مركز بنها (3)
جولة مدير أمن القليوبية بدائرة مركز بنها

 

جولة مدير أمن القليوبية بدائرة مركز بنها (4)
جولة مدير أمن القليوبية بدائرة مركز بنها
مدير أمن الغربية مع ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين طريق مصر اسكندرية (1)
مدير أمن الغربية مع ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين طريق مصر اسكندرية 

 

مدير أمن الغربية مع ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين طريق مصر اسكندرية (2)
مدير أمن الغربية مع ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين طريق مصر اسكندرية 

 

مدير أمن الغربية مع ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين طريق مصر اسكندرية (3)
مدير أمن الغربية مع ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين طريق مصر اسكندرية

 

مدير أمن الغربية مع ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين طريق مصر اسكندرية (4)
مدير أمن الغربية مع ضباط القطاعين الأول والثانى لتأمين طريق مصر اسكندرية 

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