صور .. سكرتير عام المنوفية يكرم المشاركين فى انجاح حملة "صوتك لمصر بكرة "

المنوفية _ محمد فتحى

شهد صباح اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، الإحتفالية التى نظمها المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لتكريم المشاركين فى إنجاح حملة " صوتك لمصر بكرة "، بحضور منى المليجى مقررة المجلس القومى للمرأة وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائبة سماح سعد عضو مجلس النواب ورؤساء مجالس المدن والأحياء بنطاق المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشارت منى المليجى إلى أن حملة صوتك لمصر بكرة بدأت يوم 28 يناير وحتى 23 مارس 2018 بالإستعانة بالرائدات الريفيات والمتطوعات للوصول للسيدات فى الظهير الريفى والحضرى والمناطق الأكثر إحتياجاً للحث على النزول للمشاركة فى العملية الإنتخابية وذلك من خلال عدة مراحل منها عقد ندوات ولقاءات جماهيرية وكذا حملة طرق أبواب بالإضافة إلى غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية.

كما توجهت مني المليجي بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الحملة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم الدكتور أيمن مختار بهدف الوصول إلي السيدات في القرى بنطاق المحافظة ، مؤكدةً علي أن الحملة لاقت نجاحاً كبيراً بالمنوفية وهذا النجاح ظهر واضحاً في نسبة المشاركة الكبيرة للسيدات في الإنتخابات الرئاسية بالمحافظة.

من جانبه أشاد السكرتير العام بالجهود التي يقوم بها المجلس القومى للمرأة فى الدفاع عن قضايا المرأة ونشر الوعى بينهن وتحقيق التنمية من خلال المبادرات التى ينظمها المجلس ، مؤكداً علي إيجابية المرأة المصرية وحرصها علي وطنها وأن مكانتها راسخة في المجتمع بإعتبارها الشريك الأهم ، مشيراً إلي أهمية الدور الرائد الذي تلعبه المرأة المصرية وقدرتها علي العمل والإنجاز وتحدي الصعاب في كافة المجالات .

وفى نهاية الإحتفال كرم السكرتير العام عدداً من الذين ساهموا وشاركوا فى تلك الحملة وقدم لهم شهادات تقدير علي ما بذلوه من جهد فى إنجاح الحملة والوصول إلى أعلى نسب مشاركة فى العملية الإنتخابية ، مؤكداً أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف نواحى الحياة السياسية والإجتماعية.



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة



سكرتير عام المنوفية يكرم حملة صوتك لمصر بكرة