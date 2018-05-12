صور.. رئيس شركة الخدمات بالسكة الحديد يتفقد محطة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

فاجأ المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة الخدمات المتكاملة بهيئة السكة الحديد والعضو المنتدب، اليوم السبت، محطة سكة حديد كفر الشيخ، للاطمئنان على سير العمل، وانتظام العاملين ومتابعة حالات النظافة، ورفع المخلفات وتنفيذ خطة رفع كفاءة النظافة والتجميل.

وقام خلال جولته المفاجئة، بالتفتيش على القطارات المميزة والتأكيد على أفراد الأمن الإدارى بالقطار المتجه من شربين إلى بيلا وعلى نظافة القطار.

وحث "حتاتة" بعض المواطنين بعدم إلقاء "قشر اللب" على الرصيف والحفاظ على نظافة المحطة، مشددا علي أفراد الجودة بالمتابعة المستمرة للحفاظ على النظافة العامة بالمحطة.



حتاتة يتابع سكك حديد كفر الشيخ



جانب من متابعة حتاتة