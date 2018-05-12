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صور.. رئيس شركة الخدمات بالسكة الحديد يتفقد محطة كفر الشيخ

السبت، 12 مايو 2018 02:14 م
صور.. رئيس شركة الخدمات بالسكة الحديد يتفقد محطة كفر الشيخ المهندس رفعت حتاتة يتابع سكك حديد كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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فاجأ المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة الخدمات المتكاملة بهيئة السكة الحديد والعضو المنتدب، اليوم السبت، محطة سكة حديد كفر الشيخ، للاطمئنان على سير العمل، وانتظام العاملين ومتابعة حالات النظافة، ورفع المخلفات وتنفيذ خطة رفع كفاءة النظافة والتجميل.

وقام خلال جولته المفاجئة، بالتفتيش على القطارات المميزة والتأكيد على أفراد الأمن الإدارى بالقطار المتجه من شربين إلى بيلا وعلى نظافة القطار.

وحث "حتاتة" بعض المواطنين بعدم إلقاء "قشر اللب" على الرصيف والحفاظ على نظافة المحطة، مشددا علي أفراد الجودة بالمتابعة المستمرة للحفاظ على النظافة العامة بالمحطة.

1- حتاته يتابع سكك حديد كفر الشيخ
 حتاتة يتابع سكك حديد كفر الشيخ
2- جانب من متابعة حتاتة
 جانب من متابعة حتاتة
3- جانب من متابعة محطة السكة الحديد
جانب من متابعة محطة السكة الحديد

 

 


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