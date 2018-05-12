سكرتير عام المنوفية : استعدادات مكثفة بالقطاعات والمديريات لإستقبال شهر رمضان

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن إنهاء إستعدادات المحافظة لإستقبال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال خطة متكاملة بكافة القطاعات والمديريات.

أوضح الدكتور محمد الهايتمى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية فى بيان بأنه يتم عمل حملات مشتركة مع "التموين ، الطب البيطرى ، مباحث التموين" بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات للمرور على جميع أماكن الإحتفالات والتجمعات والإفطار الجماعى وكذا المرور على النوادى والمطاعم والكافتريات والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمواد الغذائية بصفة دورية ومستمرة طوال شهر رمضان المبارك مع أخذ عينات من المنتجات التى تعرض للبيع للتأكد من صلاحيتها وإستيفاؤها للإشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق العامة ومتداولى الأغذية المختلفة وبيان الترخيص اللازم والشهادات الصحية للعاملين بها، كما يتم تكثيف المرورعلى مصانع ومحلات بيع المثلجات والعصائر للتأكد من صلاحيتها وإتخاذ اللازم حيالها.

وأكدت سكرتير عام محافظة المنوفية ،فى بيان له على أنه تم تشكيل غرف طوارىء بالمديرية وجميع الإدارات الطبية تعمل على مدار الساعة لإستقبال شكاوى المواطنين طوال شهر رمضان المبارك بالتواصل بغرفة الطوارىء بالمديرية عن طريق التليفون أوالفاكس (2176085- 2176089)والتعامل الفورى فى حلها.

وفى سياق متصل أكد الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة أوقاف المنوفية على أن المديرية أنهت إستعداداتها لإستقبال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من خلال تجهيز المساجد وعمل خطة للملتقيات الفكرية طوال الشهر الكريم ، مشيراً إلى أنه تم ترشيح مسجد بكل مركز ومدينة ليقام فيه الملتقى الفكرى وذلك كل ليلة بعد صلاة التراويح على أن يقوم بالأداء فيها عضو من الأوقاف والأزهر الشريف وقارىء.

و أوضح أنه تم ترشيح 322 مسجداً بجميع مساجد المديرية ليقام فيهم صلاة الإعتكاف خلال شهر رمضان وكذا تم التنبيه على جميع الأئمة بعمل ندوات دينية ودروس بالمساجد بعد صلاة العصر طوال الشهر الكريم، مؤكداً أنه تم الأنتهاء من الإستعدادات الخاصة لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال عمل خطة لتجهيز ساحات عيد الفطر المبارك مع التأكيد على جميع المساجد بالمديرية بتجهيز الساحات، موضحا أن عدد الساحات بالمديرية 387 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد السكرتير العام على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية بنطاق المحافظة على ضروة رفع درجة الإستعداد القصوى خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، مؤكداً على ضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بنطاق المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لإستقبال شكاوى المواطنين وسرعة الإجابة الفورية لها.