سكرتير عام البحر الأحمر : الحفاظ على البيئة والوقاية المتكاملة من أولويتنا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن حماية البيئة والإجراءات الوقائية ضد الأمراض من أولويات مهام المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة والذى أقيم اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى مديرية الصحة والبيئة وشركة المياة بالمحافظة الساحلية.

و أكد تمام على أهمية تناسق العمل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض بمدن المحافظة وذلك من خلال إتباع الإجراءات الوقائية والإرشادات العامة من قبل مديرية الصحة ومديرية الشئون البيئة بالمحافظة.

كما أشار السكرتير العام إلى ضرورة المرور الدورى على كافة المناطق بمدن المحافظة وذلك لعمل حصر للمناطق المخالفة بيئيا والتى تعمل على تكوين الحشرات ومن ثم نقل الاوبئة والأمراض، مشدداً على التعامل مع هذة المناطق وتطهيرها والمرور الدورى عليها.