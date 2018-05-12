"تعليم المنيا": لا شكاوى فى امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية

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قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية التى بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأضاف "عزب"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات الجارية حاليا يخوضها ما يقرب من 92 ألفا و927 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه لا توجد أى صعوبة فى الامتحانات التى جاءت من داخل المنهج الدراسى ومن كتاب الوزارة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحه، إلى أنه تفقد عددا من المدارس واللجان اليوم، للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة غرفة العمليات الخاصة بتلقى شكاوى أولياء الأمور والطلاب بشأن الامتحانات.