video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 12 مايو 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم المنيا": لا شكاوى فى امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية

السبت، 12 مايو 2018 12:19 م
"تعليم المنيا": لا شكاوى فى امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
فريق المحافظات
إضافة تعليق

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية التى بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل. 

وأضاف "عزب"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات الجارية حاليا يخوضها ما يقرب من 92 ألفا و927 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه لا توجد أى صعوبة فى الامتحانات التى جاءت من داخل المنهج الدراسى ومن كتاب الوزارة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحه، إلى أنه تفقد عددا من المدارس واللجان اليوم، للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة غرفة العمليات الخاصة بتلقى شكاوى أولياء الأمور والطلاب بشأن الامتحانات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم المنيا: منع تسليم نتائج الطلاب للعمال بالمدارس ووضعها بمكان ظاهر

تعليم المنيا تناقش تجديد شبكات الإنترنت بالمدارس

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

امتحانات الاعدادية

وزاراة التربية والتعليم




لا تفوتك
الضبطية القضائية تمكن "الكهرباء" من تحصيل 72 مليون جنيه من سرقات التيار

الضبطية القضائية تمكن "الكهرباء" من تحصيل 72 مليون جنيه من سرقات التيار

وزير الإسكان: غدا بدء تسليم أراضى الحاجزين بمشروع "بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان: غدا بدء تسليم أراضى الحاجزين بمشروع "بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر

البرلمان يستعد لتنقية بطاقات التموين من"غير المستحقين".. النائب محمد الكومى يدرس إعداد قانون لوضع معايير للمستفيدين من الدعم.. ويؤكد:"ناس راتبها 20 ألف ومعاها بطاقات تموين"..و"الجوهرى":مشكلة مزمنة ولابد من حلها

البرلمان يستعد لتنقية بطاقات التموين من"غير المستحقين".. النائب محمد الكومى يدرس إعداد قانون لوضع معايير للمستفيدين من الدعم.. ويؤكد:"ناس راتبها 20 ألف ومعاها بطاقات تموين"..و"الجوهرى":مشكلة مزمنة ولابد من حلها

صور .."الرمسيوم" أجمل المعابد الجنائزية لـ"رمسيس الثانى" بالأقصر.. نقوشه تسجل "معركة قادش" والنصر على الحيثيين وكان يستخدم لعبادة الإله "آمون".. والإغريق أطلقوا عليه "ممنونيوم"

صور .."الرمسيوم" أجمل المعابد الجنائزية لـ"رمسيس الثانى" بالأقصر.. نقوشه تسجل "معركة قادش" والنصر على الحيثيين وكان يستخدم لعبادة الإله "آمون".. والإغريق أطلقوا عليه "ممنونيوم"

5 نصائح لحماية بيتك من الأتربة خلال التقلبات الجوية

5 نصائح لحماية بيتك من الأتربة خلال التقلبات الجوية

الزمالك يرفض رحيل لاعبيه مجانا.. ويلجأ للإعارة للحفاظ على "الملايين"

الزمالك يرفض رحيل لاعبيه مجانا.. ويلجأ للإعارة للحفاظ على "الملايين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة