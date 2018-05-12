تعرف على ثمار التعاون بين جامعة أسوان وجامعة خايين الإسبانية

أسوان - صلاح المسن

اختتم اليوم، وفد جامعة أسوان المتواجد بأسبانيا حاليا، مباحاثاته لمجالات التعاون والتبادل العلمى مع جامعة خايين الأسبانية، وإتمام محاور وبنود مباحثات التعاون بين الطرفين.

و يتكون وفد جامعة أسوان من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث والدكتور حازم الجمل مدير العلاقات الدولية بالجامعة ورئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن بجامعة أسوان.

أكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث - في بيان صحفي للجامعة - على أنه أسفرت المباحثات الختامية بين جامعة أسوان وجامعة خايين الإسبانية علي منح جامعة أسوان خمسة منح دراسية لطلاب الماجستير بجامعة أسوان للتدريب وجمع المادة العلمية والبحثية في جامعة خايين الإسبانية خلال العام الجامعى المقبل

أسفرت المباحثات الختامية بين جامعة أسوان وجامعة خايين الإسبانية على أن تتحمل جامعة خايين الإسبانية كافة النفقات الدراسية لطلاب المنح الخمس.