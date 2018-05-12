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السبت، 12 مايو 2018 05:50 ص
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اليوم .. 66482 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

السبت، 12 مايو 2018 05:00 ص
اليوم .. 66482 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج امتحانات - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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تبدأ اليوم السبت امتحانات الشهادة الاعدادية  بمحافظة سوهاج "الفصل الدراسى الثانى" حيث يؤدى 66482 طالبا وطالبة الامتحانات فى 11 إدارة تعليمية  فى 409 لجنة على مستوى المحافظة وتنتهى يوم 17 مايو الجارى

ومن جانبه قال عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن جميع المدارس استعدت للامتحانات، وتم تجهيز اللجان بجميع مراكز المحافظة  وعددهم 409 لجنة  موزعة على 526 مدرسة  مؤكدا على استعداد جميع المدارس اليوم لبدء الامتحانات والتى تنتهى يوم 17 مايو الجارى .

ومن جانب اخر يؤدى اليوم ، 43 ألفًا و19 طالبًا وطالبة،  امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية على مستوى المحافظة،وقال  محمود عجمى مدير عام التعليم الفنى بسوهاج، أن المديرية قد أنهت استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم إعداد ارقام الجلوس الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء امتحانات دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام ثلاث سنوات وتسليمها لمندوبى المدارس على مستوى المحافظة، وتم الاستعداد لتسليم بطاقات تحقيق الشخصية والتعليمات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بلجان سير الامتحانات.

وأضاف مدير عام التعليم الفنى بسوهاج، أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين بجميع الادارات التعليمية وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم وتزويد الاستراحات بمبردات مياه ومراوح وثلاجات، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين أعمال الامتحانات والاستراحات وأوراق الأسئلة والإجابة، وتامين نقل الأوراق من والى مركز توزيع الأسئلة ولجنة النظام والمراقبة

 

 

 

 


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السبت.. 43 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات دبلوم مدارس الثانوية الفنية بسوهاج

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