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الجيش اليمنى يحرر مديرية "الوازعية" غربى تعز بالكامل

السبت، 12 مايو 2018 01:56 م
الجيش اليمنى يحرر مديرية "الوازعية" غربى تعز بالكامل الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، من تحرير مديرية الوازعية غرب تعز بالكامل بعد معارك مع المليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال مدير مديرية الوازعية أحمد الظرافى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن ألوية "العمالقة" الثانى والسادس بمشاركة أبناء المديرية تمكنوا من تحرير مركز المديرية".

وأضاف" أن قوات الجيش اليمنى بإسناد من قوات التحالف العربى قامت بتأمين كافة المناطق والقضاء على الجيوب التابعة للمليشيا الانقلابية التى فرت باتجاه مقبنة وهجدة غرب مدينة تعز"، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا وأسر أخرين.

 


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