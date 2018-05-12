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البيت الأبيض ينتقد "الأفعال المتهورة" لإيران ضد الاستقرار فى الشرق الاوسط

السبت، 12 مايو 2018 01:03 ص
البيت الأبيض ينتقد "الأفعال المتهورة" لإيران ضد الاستقرار فى الشرق الاوسط جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
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انتقد البيت الأبيض، الجمعة "الافعال المتهورة" لايران، محذرا من أنها تشكل "تهديدا خطيرا" للاستقرار فى الشرق الاوسط.

وجاء انتقاد البيت الأبيض، بعد أن اتهمت إسرائيل قوات ايرانية فى سوريا بإطلاق 20 صاروخا على الجزء الذى تحتله من هضبة الجولان، ما ادى إلى رد إسرائيلى بشن غارات ضد مواقع تابعة للحرس الثورى الايرانى فى سوريا.

وقال البيت الأبيض إن ايران "تنفق الموارد لتصدير التأثير المزعزع فى الشرق الاوسط، فى وقت يقع الشعب الايرانى ضحية لاقتصاد متعثر".

وتابعت الرئاسة الأمريكية "هذا الاسبوع أطلقت قوات الحرس الثورى الايرانى صواريخ على مدنيين اسرائيليين، كما اطلق وكلاء ايران فى اليمن صاروخا بالستيا على الرياض".

واضاف البيت الأبيض "هذه الافعال تشكل دليلا على ان الافعال المتهورة للنظام الايرانى تشكل تهديدا خطيرا لسلام المنطقة وامنها".

وقالت الرئاسة الأمريكية "لقد حان الوقت للامم التى تتحلى بالمسؤولية، لكى تضغط على ايران من اجل تغيير سلوكها الخطير".

وتدعم ايران المتمردين الحوثيين فى اليمن حيث يقاتلون قوات التحالف العربى بقيادة السعودية، التى تدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا.

 


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