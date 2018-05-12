اضبط مخالفة..انتشار القمامة بشوارع "قوص" فى قنا لعدم وجود صناديق قمامة

اضبط مخالفة..انتشار القمامة بشوارع "قوص" فى قنا لعدم وجود صناديق قمامةالسبت، 12 مايو 2018 06:00 ص
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رصدت كاميرا اليوم السابع، تراكم تلال القمامة فى عدد من شوارع مركز قوص جنوب محافظة قنا ما تسبب فى تكدس مرورى فى بعض المناطق، وانتشار الكلاب الضالة والحشرات على هذه القمامة.
ويقول سيد الكردى، أحد أهالى مركز قوص، إنه يقيم بالقرب من محطة قطارات قوص، ويعانى يوميا من تراكم القمامة على جانبى الشوارع، مما يتسبب فى إعاقة الحركة وانتشار الرائحة الكريهة.
وقال مصطفى عدلى أن مجلس مدينة قوص لديه فى المخازن العشرات من صناديق القمامة ، وأن عدم وجود صناديق كبيرة فى الشارع، يدفع المواطنين لترك الزبالة فى الشارع وتتسبب فى تعطل المرور وانتشار الأمراض.
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