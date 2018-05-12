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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى فى سوريا إلى 11 قتيلاً إيرانياً

السبت، 12 مايو 2018 08:55 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى فى سوريا إلى 11 قتيلاً إيرانياً هجوم إسرائيل على سوريا
(أ ف ب)
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قتل 11 إيرانيا على الأقل بين قتلى القصف والغارات الإسرائيلية فجر الخميس فى سوريا، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السورى لحقوق الإنسان السبت.

وأكد مدير المرصد رامى عبد الرحمن "ارتفاع الخسائر البشرية إلى 27 على الأقل هم 6 من قوات النظام بينهم 3 ضباط، و11 من العناصر الإيرانيين، و10 آخرين القسم الأكبر منهم من جنسيات غير سورية".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى، أمس الجمعة، صورا من الأقمار الصناعية لمواقع قال إنها إيرانية استهدفها بالقصف ليلة الخميس الماضى فى سوريا خلال عملية واسعة النطاق تحت مسمى "قصر من ورق"، ما آثار الخشية من نزاع مفتوح فى المنطقة.

وقصف جيش الاحتلال صباح الخميس ما وصفه بأنه عشرات من الأهداف العسكرية الإيرانية فى سوريا ردا على إطلاق القوات الإيرانية، حسب قوله، حوالى عشرين صاروخا ضد مواقعه فى هضبة الجولان السورية المحتلة.

وعملية "قصر من ورق"، التى شاركت فيها 28 طائرة من طراز F-15 و F-16 وفقا لوزارة الدفاع الروسية، هى الأبرز لسلاح الجو الإسرائيلى فى سوريا منذ عام 1973.

ونشر الاحتلال صورا من الأقمار الصناعية لما وصفه بأربعة مراكز للاستخبارات الإيرانية فى سوريا فى تل غربة وتل كلاب وتل النبى يوشع وتل مقداد.

كما نشر صورا لمجمع عسكرى فى منطقة الكسوة ومجمع لوجستى يبعد نحو 10 كلم عن دمشق.


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