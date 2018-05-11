وزير الدفاع الإسرائيلى يدعو بشار الأسد لطرد الإيرانيين من سوريا

أ ف ب

دعا وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان الجمعة، الرئيس السورى بشار الأسد، إلى "طرد الإيرانيين" من سوريا، وذلك بعد تصعيد عسكرى غير مسبوق بين إيران واسرائيل فى سوريا.

وقال ليبرمان فى بيان أثناء زيارته للقسم الذى تحتله إسرائيل من هضبة الجولان "استغل فرصة زيارتى اليوم للجولان، لأدعو الأسد إلى طرد الإيرانيين، وطرد فيلق القدس من سوريا " .

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى، قال أمس الخميس، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضده، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية فى سوريا وتأمل أن يكون "هذا الفصل قد انتهى".

وأضاف قائلا" لم تسقط أى صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل"، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلى أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع.

وقال الجيش الإسرائيلى، فى بيان لوسائل الإعلام المحلية، إن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا، ردا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية فى مرتفعات الجولان اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا 5 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.