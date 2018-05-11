مسئول إماراتى يبحث فى طوكيو سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين

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بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، اليوم الجمعة، فى طوكيو مع عدد من كبار المسئولين والضباط فى وزارة الدفاع اليابانية سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه جرى خلال هذه اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات كافة وخاصة التعاون الدفاعى والعسكري، وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد البواردى - خلال لقائه المسئولين اليابانيين - بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تعزيزها وتطويرها فى شتى المجالات، مؤكدا أهمية زيادة التعاون بين الإمارات واليابان فى مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية باعتبارها أحد أوجه الاهتمام المشترك والعمل معاً على إنشاء إطار لزيادة التعاون فى مجال الدفاع من خلال توقيع مذكرة تفاهم.