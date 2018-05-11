video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول إماراتى يبحث فى طوكيو سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين

الجمعة، 11 مايو 2018 01:29 م
مسئول إماراتى يبحث فى طوكيو سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، اليوم الجمعة، فى طوكيو مع عدد من كبار المسئولين والضباط فى وزارة الدفاع اليابانية سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه جرى خلال هذه اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات كافة وخاصة التعاون الدفاعى والعسكري، وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد البواردى - خلال لقائه المسئولين اليابانيين - بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تعزيزها وتطويرها فى شتى المجالات، مؤكدا أهمية زيادة التعاون بين الإمارات واليابان فى مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية باعتبارها أحد أوجه الاهتمام المشترك والعمل معاً على إنشاء إطار لزيادة التعاون فى مجال الدفاع من خلال توقيع مذكرة تفاهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع الإماراتى يستقبل نظيره البريطانى

"الدفاع الإماراتية" تبحث مع نظيرتها السعودية التعاون العسكرى

الدفاع الإماراتية تعلن عن صفقة مع لوكهيد مارتن لتحديث مقاتلات إف-16

اخبار عربية

وزارة الدفاع الاماراتية

وزارة الدفاع اليابانية

العلاقات الاماراتية اليابانية

اخبار العرب

اخبار الامارات




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة