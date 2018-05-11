محافظ دمياط : متابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية ومحاسبة المقصرين

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،متابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف وذلك عن طريق الأقمار الصناعية،مضيفا أنه سيتم محاسبة المقصرين من قبل الجهاز الإدارى وإزالة أى مخالفات في حينه.

وأكد المحافظ في بيان له،أنه سيتم الالزام بإدراج كشف الإحداثيات الجغرافية لعقود توصيل المرافق المختلفة واعتباره مبدأ عام وذلك اعتبارا من 1 يونيو القادم.

جاء ذلك في ضوء الاجتماع الذي عقد بمقر بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط،وذلك بواسطة إدارة المساحة العسكرية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.



