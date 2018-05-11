محافظة سوهاج:تنفيذ كوبرى المراغة العلوى على السكة الحديد بتكلفة 120 مليون جنيها

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن بدء الجسات الخاصة بكوبرى المراغة العلوى أعلى السكة الحديد وترعة الطهطاويه فى أربع إتجاهات بطول 350 مترا وتصل التكلفة الإجمالية للكوبرى حوالى 120 مليون جنيه

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة فيى بيان له اليوم إن اللجنة التى تم تشكيها لمتابعة أعمال كوبرى المراغة العلوى بحضور مهندسى الشركة المنفذة للمشروع وعميد كلية هندسة سوهاج والرائد أحمد عبدالله مدير إدارة التخطيط بمرور سوهاج تابعة قيام الشركة المنفذة للأعمال بالفعل وتم عمل المجسات الأرضية لبدء حفر الأساسات الأولية للكوبرى ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية والتى تعود بالنفع العام على المواطنين ، وتخدم الخريطة الإستثمارية بالمحافظة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة المراغة إلى أن المشروع يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وربط شرق السكة الحديد بالغرب والحد من الحوادث التى تنتج عن تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية وأنه تم عقد اجتماع تنسيقى بمقر الوحدة المحلية لبحث آليات إزالة المرافق المتعارضة بمسار الكوبرى .