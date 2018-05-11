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الجمعة، 11 مايو 2018 10:35 م
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محافظة سوهاج:تنفيذ كوبرى المراغة العلوى على السكة الحديد بتكلفة 120 مليون جنيها

الجمعة، 11 مايو 2018 08:24 م
محافظة سوهاج:تنفيذ كوبرى المراغة العلوى على السكة الحديد بتكلفة 120 مليون جنيها عميد كلية الهندسة يتفقد انشاء الكوبرى
سوهاج محمود مقبول
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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن بدء الجسات الخاصة بكوبرى المراغة العلوى أعلى السكة الحديد وترعة الطهطاويه فى أربع إتجاهات بطول 350 مترا وتصل التكلفة الإجمالية للكوبرى حوالى 120 مليون جنيه

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة فيى بيان له اليوم إن اللجنة التى تم تشكيها لمتابعة أعمال كوبرى المراغة العلوى بحضور مهندسى الشركة المنفذة للمشروع وعميد كلية هندسة سوهاج والرائد أحمد عبدالله مدير إدارة التخطيط بمرور سوهاج تابعة قيام  الشركة المنفذة  للأعمال بالفعل وتم عمل المجسات الأرضية لبدء حفر الأساسات الأولية للكوبرى ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية والتى تعود بالنفع العام على المواطنين ، وتخدم الخريطة الإستثمارية بالمحافظة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة المراغة إلى أن المشروع يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وربط شرق السكة الحديد بالغرب والحد من الحوادث التى تنتج عن تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية وأنه تم عقد اجتماع تنسيقى بمقر الوحدة المحلية لبحث آليات إزالة المرافق المتعارضة بمسار الكوبرى .

 

 

 


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