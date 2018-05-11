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ليبيا ترفض الإخوان.. المجلس البلدى بمصراتة يلغى زيارة الإخوانى خالد المشرى

الجمعة، 11 مايو 2018 06:01 م
ليبيا ترفض الإخوان.. المجلس البلدى بمصراتة يلغى زيارة الإخوانى خالد المشرى خالد المشرى
كتب : أحمد جمعة
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ألغى المجلس البلدى فى مدينة مصراتة الليبية، زيارة رئيس مجلس الدولة الاستشارى الإخوانى خالد المشرى، والتى كانت مقررة إلى مدينة مصراتة اليوم الجمعة.

وقالت تقارير إعلامية ليبية، إن المجلس البلدى مصراتة اضطر لإلغاء الزيارة قبيل موعدها بلحظات بعد تلقيه سيلا من الاتصالات التى حمل بعضها تهديدات من أطراف ترفض الزيارة بدعوى انتماء المشري لجماعة الإخوان الليبية.

وأكدت التقارير الإعلامية، أن الرافضين للزيارة مقربون من قوة البنيان المرصوص، ويعتبرون أن زيارة خالد المشرى تصنف مدينة مصراتة بأنها موالية ومتحالفة مع الإخوان.


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