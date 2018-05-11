غدا.. كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى الدولى

الإسماعيلية – صبرى غانم

تنظم غدا السبت، كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، المؤتمر العلمى الدولى الأول بعنوان "الاتصالات الحاسوبية المتقدمة والمعلوماتية"، والذى يقام على مدار يومى 12و13 مايو الجارى بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة قناة السويس، ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وصرح الدكتور عبد الرؤوف عبد الرحمن مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات الرئيس الشرفى للمؤتمر، أن المؤتمر العلمى الدولى الأول للكلية يمثل نقلة متفردة فى مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وأن من أهم سمات المؤتمر أنه سيناقش ويطرح أحدث النظريات والتطبيقات والابتكارات فى مجالى الحاسبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيشارك فيه العديد من الباحثين من جامعات متعددة داخل وخارج مصر من العلماء والباحثين المتخصصين فى نظم المعلومات والنظم الحاسوبية الذكية.

وأضاف الدكتور محمد حلمى مهران رئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر سوف يساعد على إيجاد نقط بحثية مشتركة بين المعلومات الكمية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق جابر مقرر المؤتمر، أن هذا المؤتمر سوف يساعد شباب الباحثين على اكتساب مهارات عرض الأفكار والتواصل وكذلك الاحتكاك بمختلف المدارس العالمية فى البحث العلمى.

وسوف يحاضر فى المؤتمر نخبة من أفضل العلماء بمصر فى تخصصات المؤتمر، وهم الدكتور عبد الشافى عبادة (جامعة الأزهر)، والدكتور عبد البديع سالم جامعة عين شمس، والدكتور عبادة سرحان جامعة المستقبل، والدكتور إيمان ثروت جامعة القاهرة، والدكتور هشام المهدى جامعة القاهرة.

وينظم هذا المؤتمر برعاية أكاديمية البحث العلمى ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI والمنظمة الدوليةIFGICT و مجلة ECS ذات السمعة العالمية بما يسهم فى تحسين ترتيب جامعة قناة السويس فى التصنيف العالمى.