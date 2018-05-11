"عكاظ" السعودية: المملكة ستسعى لتطوير سلاح نووى إذا سعت إيران إلى ذلك

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قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن موقف المملكة جاء واضحًا تجاه المشروع النووى، وإنها ستسعى لتطوير سلاح نووى فى حال سعت إيران إلى ذلك، بل إنها ستسعى لصنع القنبلة تحديدا.

وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، - تحت عنوان (سنصنع القنبلة) - إلى تأكيد صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فى مقابلة مع قناة (سى بى إس) الإخبارية الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية، بقوله "إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل السعودية الشئ نفسه فى أسرع وقت"، وأضاف فى المقابلة ذاتها، أن إيران ليست منافسا للسعودية، وجيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش فى العالم الإسلامى، إضافة إلى أن الاقتصاد السعودى أكبر من الاقتصاد الإيرانى.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها موضحة أن هذا التحذير جدده حديث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، فى تصريح لشبكة ( سى إن إن ) الأمريكية، أمس الأول، بقوله "إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشئ نفسه".