video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"عكاظ" السعودية: المملكة ستسعى لتطوير سلاح نووى إذا سعت إيران إلى ذلك

الجمعة، 11 مايو 2018 10:00 ص
"عكاظ" السعودية: المملكة ستسعى لتطوير سلاح نووى إذا سعت إيران إلى ذلك ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ
إضافة تعليق

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن موقف المملكة جاء واضحًا تجاه المشروع النووى، وإنها ستسعى لتطوير سلاح نووى فى حال سعت إيران إلى ذلك، بل إنها ستسعى لصنع القنبلة تحديدا.

وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، - تحت عنوان (سنصنع القنبلة) - إلى تأكيد صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فى مقابلة مع قناة (سى بى إس) الإخبارية الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية، بقوله "إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل السعودية الشئ نفسه فى أسرع وقت"، وأضاف فى المقابلة ذاتها، أن إيران ليست منافسا للسعودية، وجيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش فى العالم الإسلامى، إضافة إلى أن الاقتصاد السعودى أكبر من الاقتصاد الإيرانى.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها موضحة أن هذا التحذير جدده حديث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، فى تصريح لشبكة ( سى إن إن ) الأمريكية، أمس الأول، بقوله "إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشئ نفسه".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية السعودية: سنسعى لحيازة سلاح نووى حال سعت إيران لذلك

سفير السعودية بواشنطن: المملكة تؤيد إجراءات الرئيس الأمريكى تجاه إيران

الخليج يصطف وراء ترامب ضد إيران.. السعودية ترحب بقرار انسحاب الرئيس الأمريكى من "الاتفاق النووى".. الإمارات: يجب منع طهران من الحصول على سلاح نووى.. والبحرين: الاتفاق ولد هزيلاً وعاش كسيحًا والحمد لله سقط

اخبار عربية

المملكة العربية السعودية

اسلحة نووية

ولى العهد السعودى

ايران

وزير الخارجية السعودى

اخبار العرب

الجيوش العربية

الجيوش الاسلامية

العالم الاسلامى

اخبار السعودية




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة