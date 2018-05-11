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الجمعة، 11 مايو 2018 05:08 م
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عريقات يطالب مجلس الأمن بإدانة جرائم إسرائيل وتوفير حماية دولية للفلسطينيين

الجمعة، 11 مايو 2018 03:33 م
عريقات يطالب مجلس الأمن بإدانة جرائم إسرائيل وتوفير حماية دولية للفلسطينيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
أ ش أ
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طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مجلس الأمن الدولى بإدانة "المحاولة الجبانة" للمستوطنين إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة، فى قرية دوما جنوب محافظة نابلس فجر اليوم الجمعة، وجرائم الاحتلال الاسرائيلى ضد مسيرات العودة، وبالإسراع فى توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

وحمل عريقات، فى بيان له، حكومة الاحتلال والمجتمع الدولى، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، مسؤولية تفجر الأوضاع، وعدم محاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها الممنهجة والمتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطينى.

وأضاف "سنقوم برفع هذه الجريمة البشعة وجرائم الاحتلال كافة، وخاصة الجرائم التى ترتكبها ضد أبناء شعبنا فى قطاع غزة المحاصرين والذين تعدمهم ميدانيا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المستوطنين ومن يحميهم من جيش الاحتلال، ومساءلة مسئولى سلطة الاحتلال ومجرميها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى يقترفونها بحق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته، فى مخالفة صارخة للقانون والشرائع الدولية".

 


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