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عامل زراعى بالشرقية يشكو ضياع ورق معاش نجله المعاق: مش عارف آخد حقى

الجمعة، 11 مايو 2018 03:00 ص
عامل زراعى بالشرقية يشكو ضياع ورق معاش نجله المعاق: مش عارف آخد حقى بطاقة الرقم القومى
الشرقية – إيمان مهنى
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"ورق المعاش ابنى متعطل من سنتين، بعد ضياع الأوراق بسبب الإهمال، وأنا مش عارف اخد حق ولا باطل معاهم، مفيش غير المماطلة والتعقيد، فطول 25 سنة كنت متكفل برعايته ولم أطلب شيئا، والآن بعد كبر سنى وغلاء المعيشة، أصبحت غير قادر على تلبية كافة احتياجته، وكل اللى محتاجة حقه القانونى فى معاش" هذه كانت كلمات عم خليل حسن عامل زراعى مقيم بقرية الطحاوية مركز بلبيس فى الشرقية.

وقال العامل الزراعى، لـ"اليوم السابع"، إن نجله ويدعى محمد خليل، 25 عاما يعانى ضمور فى المخ، ومن عجز كلى، قبل عامين تقدمت للوحدة الاجتماعية للحصول على معاش، بالتحديد يوم 30/11/2016، وقمت بعرضه على قومسيون الطبى وعمل جميع الأوراق المطلوبة.

وأضاف بقوله، عندما تأخر الرد توجهت للوحدة الاجتماعية، فوجئت بضياع جميع أوراقه، فحررت شكوى لمجلس الوزراء ومحافظ الشرقية، والذين أفادوا بالرد "إنه سيتم التحقيق فى ضياع الأوراق، خاطبوا تأمينات بلبيس، طلبوا عمل أوراق جديدة".

وأشار الأب المكلوم، أنه بالفعل، سلمنا الأوراق المطلوبة مرة أخرى، ذلك يوم 14 فبراير الماضى، الا أننى فوجئت بطلب بكشف طبى جديد وبالرغم، تقديم شهادة القومسيون ضمن الأوراق التى تؤكد العجز، وأبنى معاق جليس المنزل، ويصعب علية مشقة الإنتقال من قريتنا إلى مقر القومسيون بالزقازيق.

وناشد خليل حسن مديرية الشئون الاجتماعية، بسرعة صرف معاش نجلة، خاصة أنه التقصير والإهمال جاء من الموظفين، وليس له اى ذنب فى حرمانه من المعاش او تعقيد الإجراءات القانونية له.

 
مستندات (2)
 

مستندات (1)

مستندات (3)

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