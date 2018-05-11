ضبط 10 أطنان أسمنت مجهول المصدر ومصنع حلويات يعمل بدون ترخيص بالمنوفية

ضبط 10 أطنان أسمنت مجهول المصدر ومصنع حلويات يعمل بدون ترخيص بالمنوفيةالجمعة، 11 مايو 2018 09:48 ص
أسمنت مجهول المصدر - أرشيفية
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة تموينية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، لضبط الأسواق وأسعار السلع والقضاء على ترويج السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 759 جنح "أ. د. ط" مركز شرطة أشمون لسنة 2018، ضد "م. ع. ع" مسئول عن محل لمواد البناء بدائرة مركز أشمون وتم ضبط 10 أطنان أسمنت مجهول المصدر.
كما تمكنت الحملة من ضبط مسئول عن مصنع حلويات بدائرة المركز، يعمل بدون ترخيص وبه سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط 3 ماكينات لتصنيع الشيكولاتة، و4 أسطوانات غاز سعة 25 كجم، طن سكر، 125 كجم بودرة كاكاو، 140 كجم سمن صناعى، 200 كجم سيكولاتة منتج نهائى، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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