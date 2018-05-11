ضبط كميات من الأرز عالى الكسر و1.5 طن علف مجهول المصدر فى ساقلتة

سوهاج محمود مقبول

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية التى تشنها لجان حماية المستهلك الموجودة بكل مجلس محلى، بشكل يومى ودورى وفى إطار الاستعدات لشهر رمضان المعظم، من أجل تقديم منتج متميز لجمهور المواطنين طبقا للاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة لذلك.

وأضاف محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ساقلتة نفذت حملة تموينية مكبرة مدعومة بالإجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط طن أرز جاهز ومعد للبيع به نسبة كسر عالية وتم ضبط 67 جوال أعلاف حيوانية زنة 25 كيلو جرام مجهولة المصدر، وتم ضبط 36 جوال أرز زنة 60 كيلو بها نسبة كسر عالية وتم تحرير 7 محاضر متنوعة.

ومن جانبه قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة إن تلك الحملة تأتى بناء على تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وأن الحملة شملت شارع الجزائر وشارع مجمع المحاكم، وضمت مفتشى الصحة وإدارة تموين ساقلتة بالاشتراك مع لجنة حماية المستهلك، تم تحرير المحضر رقم 2583 جنح ساقلتة، وتم التحفظ على جميع الكميات المطلوبة بعد إرسال عينات منها للمعمل المشرتك لبيان مدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.