ضبط سلع تموينية مدعمة ولحوم منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بإشراف العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، والمواد التموينية المدعمة، أسفرت عن ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، ومخللات غير صالحه للاستهلاك، ولحوم منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط على م ح 68 سنة صاحب محل مقررات تموينية ببندر قطور لقيامه بتجميع 280 كيلو سكر وزيت ومكرونة وجبن مربوط صرفهم على بطاقات التموين فى المحضر 355 جنح أ د ط مركز قطور.

وضبط أحمد خ ع 27 سنة صاحب محل لتعبئه طفايات الحريق بشارع محمد فريد قسم زفتى وبحوزته 37طفاية حريق مملوءة وفارغة غير مطابقة للمواصفات، و2 جردل بودرة حريق غير مطابقة للمواصفات ولفه خرطوم 50 متر واسطوانه اكسجين وجميع الادوات المستخدمه فى التعبئة فى المحضر 67 جنح أ د ط مركز زفتى.

كما تم ضبط عبد الباسط ا خ صاحب معمل مخللات بقرية منشيه الأمراء مركز المحلة ومديره المسئول نجلاء م م 38سنة صاحب وبحوزتهما 38برميل مخللات وزن البرميل 100 كجم بدون بيانات وغير صالحه للاستهلاك فى المحضر 31323 جنح مركز المحلة.

وضبط محمود محمد ابراهيم السيد عامر 23سنة صاحب سوبر ماركت خير زمان بشارع سعيد ثان طنطا مقيم بنها الجديدة القليوبية وبحوزته 56كجم لحوم غير صالح للاستهلاك فى المحضر 12722 جنح قسم ثان طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط محمد ن ا صاحب محل ابو عمر للوجبات الجاهزة بشارع النادى اول طنطا ومديره المسئول محمد ا ع 37سنة مقيم بقرية سملا مركز زفتى وبحوزته 49 كجم دواجن غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومده الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك فى المحضر 716 جنح أ د ط قسم اول طنطا.

كما تم ضبط هشام ح ا 44سنة صاحب فرش جزاره بميدان الششتاوى ثالث المحلة وبحوزته 3 كجم لحوم لماشيه مذبوحة خارج المجازر العمومية فى المحضر 352 جنح أ د ط ثالث المحلة.

وضبط عفاف م ا 39سنة صاحب محل بقاله بشارع الجيش قسم زفتى –وبحوزتها397 صاروخ العاب ناريه محدثه للصوت والشرر فى المحضر رقم 69 جنح أ د ط قسم زفتى.

وأسفرت الحملة عن ضبط فاطمه ع م 32سنة صاحبه مصنع منظفات بقرية محله حسن مركز المحلة وبحوزتها 165 لتر منظفات صناعية غير صالحه للاستخدام فى المحضر رقم 31324 جنح مركز المحلة.

وضبط علاء ع ا 33سنة صاحب مطعم بشارع محمد فريد قسم زفتى وبحوزته 4 جركن زيت طعام بدون بيانات و غير صالح للاستهلاك فى المحضر رقم 68 جنح أ د ط قسم زفتى.

وضبط السعيد م ا صاحب مخبز بلدى بقريه ابشواى الملق مركز قطور لقيامه بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20.2 جم فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 32 أحوال الادارة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.