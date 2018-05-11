ضاحى خلفان: هروب عبد الملك الحوثى فى زى نسائى لجهة غير معلومة

كتب محمد تهامى زكى

قال ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن مصادر يمنية أفادت بهروب عبد الملك الحوثى، متنكرا فى زى نسائى لجهة غير معلومة.

وكتب خلفان، عبر حسابه على تويتر: "مصادر يمنية تفيد أن عبد الملك الحوثى، خرج من منزله فى زى نسائى متوجها إلى جهة غير معلومة مع مجموعة من النساء المرافقات له".