ضاحى خلفان: هروب عبد الملك الحوثى فى زى نسائى لجهة غير معلومة

ضاحى خلفان: هروب عبد الملك الحوثى فى زى نسائى لجهة غير معلومةالجمعة، 11 مايو 2018 02:10 م
ضاحى خلفان
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قال ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن مصادر يمنية أفادت بهروب عبد الملك الحوثى، متنكرا فى زى نسائى لجهة غير معلومة.
وكتب خلفان، عبر حسابه على تويتر: "مصادر يمنية تفيد أن عبد الملك الحوثى، خرج من منزله فى زى نسائى متوجها إلى جهة غير معلومة مع مجموعة من النساء المرافقات له".
ضاحى خلفان
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