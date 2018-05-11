video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضاحى خلفان: هروب عبد الملك الحوثى فى زى نسائى لجهة غير معلومة

الجمعة، 11 مايو 2018 02:10 م
ضاحى خلفان: هروب عبد الملك الحوثى فى زى نسائى لجهة غير معلومة ضاحى خلفان
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

قال ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن مصادر يمنية أفادت بهروب عبد الملك الحوثى، متنكرا فى زى نسائى لجهة غير معلومة.

وكتب خلفان، عبر حسابه على تويتر: "مصادر يمنية تفيد أن عبد الملك الحوثى، خرج من منزله فى زى نسائى متوجها إلى جهة غير معلومة مع مجموعة من النساء المرافقات له".

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الشرعية اليمنية تبدأ عملية تحرير محافظة الحديدة من المليشيات الحوثية

مقتل 38 حوثياً خلال مواجهات مع المقاومة التهامية فى محافظة الحديدة

ضاحى خلفان

الحوثى

عبد الملك الحوثى

اليمن




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة