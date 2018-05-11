صور.. مساعدا وزير الداخلية يفتتحان معرض السلع الغذائية بكفر الشيخ

كفر الشيخ -محمد سليمان

افتتح اللواء خالد ذكى صلاح، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أحمد صالح مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، معرض السلع الغذائية المقام بنادى ضباط الشرطة للضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمواطنين، لتوفير السلع الغذائية خلال الشهرالكريم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، كما حتفلت مديرية أمن كفر الشيخ بيوم الوفاء بالضباط بالمعاش الذين أوفوا العطاء.

قال اللواء أحمد صالح، مدير الأمن، لـ"اليوم السابع" إن جميع السلع متوفره فى المعرض، إضافة لتوفيرها فى معارض أمان المنتشرة بمدن المحافظة، مؤكداً أن هناك إقبالا من الأهالى على المعرض.

معرض السلع الغذائية لمديرية امن كفر الشيخ



جانب من المعرض بكفر الشيخ



جانب من المعرض



الاحتفال بيوم الوفاء



جانب من الاحتفال بيوم الوفاء