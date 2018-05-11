سفيرة أمريكا ببيروت: الانتخابات النيابية فى لبنان جرت حسب المعايير الدولية

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استعرض وزير الدفاع الوطنى اللبنانى يعقوب رياض الصراف، خلال لقائه اليوم الجمعة السفيرة الأمريكية فى لبنان اليزابيت ريتشارد، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع فى لبنان والمنطقة، لا سيما التعديات الإسرائيلية على لبنان وموضوع دعم القوات البحرية اللبنانية.

وأكدت السفيرة الأمريكية خلال اللقاء، نجاح العملية الانتخابية التى جرت مؤخرا، حسب المعايير الدولية، ونوهت بجهود الجيش وقوى الأمنية لحسن سير الانتخابات، كما التقى الصراف، الملحق العسكرى الإيطالى فى لبنان ماسيمليانو سوفريز، فى زيارة تحضيرية لاستقبال وزيرة الدفاع الايطالى روبرتا بنوتى التى تصل الأسبوع المقبل إلى بيروت للبحث فى العلاقات الثنائية ومتابعة نتائج مؤتمر روما الأخير لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية.