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رئيسة سنغافورة تبحث مع وزير الخارجية الإماراتى سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة، 11 مايو 2018 12:30 م
رئيسة سنغافورة تبحث مع وزير الخارجية الإماراتى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
أ ش أ
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بحثت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذى يزور سنغافورة حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن رئيسة سنغافورة أشادت بالحرص المتبادل على دفع العلاقات بين الإمارات وسنغافورة إلى آفاق جديدة من العمل الثنائى، فيما نوه الوزير الإماراتى بمستوى العلاقات الوطيدة التى تجمع البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

وفى لقاء آخر، استعرض وزير الخارجية الإماراتى مع نائب رئيس الوزراء السنغافورى تيو تشى هين، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها فى المجالات الاستثمارية والتعليمية والسياحية والأمن الغذائى، وأكد "تيو تشى هين"، حرص بلاده على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك مع الإمارات فى مختلف المجالات، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره السنغافورى مستجدات الأوضاع فى المنطقة

وعلى الصعيد ذاته، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، خلال زيارته الرسمية إلى سنغافورة، نظيره السنغافورى فيفيان بالاكرشنان، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

(تحديث)

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع فى العراق وسوريا واليمن، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين استعرضا أيضا - خلال اللقاء - سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات وسنغافورة وتنمية أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائى.

وشدد عبد الله بن زايد، على عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين،مشيرا إلى الحرص على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يواكب تطلعات قيادتى وشعبى البلدين الصديقين، من جانبه، أكد فيفيان بالاكرشنان،أن العلاقات بين البلدين تزداد رسوخا وتشهد نموا على صعيد التعاون المشترك فى العديد من المجالات، مشيدا معاليه بالمكانة الرائدة التى تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمى والدولى.


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