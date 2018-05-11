توريد 94 ألف طن و532 طن قمح للشون والصوامع بنطاق محافظة المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن إجمالى ما تم توريده منذ فتح باب التوريد وحتى الان من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 94 ألف و532طن ، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيراً علي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصة من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

وشدد ، على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجيه الهامة للدولة والحفاظ علية يعتبر أمن قومي.