تحرير 361 مخالفة مرورية و 17 مخافة تموينية و52 محضر مرافق خلال حملة بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

نظمت مديرية أمن مطروح، حملة مكبرة بمشاركة القطاعات المختلفة وأقسام الشرطة، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن تحرير 361 مخالفة مرورية و 17 مخافة تموينية و52 محضر مرافق خلال حملة مرورية بمطروح

وتمكنت إدارة مرور مطروح، أسفرت عن ضبط 349 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة، وتم التصالح الفوري في 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، وأخذ عينات عشوائية من 19 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.

وتمكنت شرطة المرافق من ضبط 52 قضية ومخالفة متنوعة، وضبط 20حالة إشغال طريق وباعة جائلين، والتحفظ على 510 قطع بضائع وأدوات وتسليمها لمجلس مدينة مطروح.

وأسفرت حملة مباحث التموين، بالتعاون مع مفتشي مديرية التموين، من ضبط 17 مخالفة متنوعة بالمحلات التجارية.