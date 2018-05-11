تحرير 1651 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1651 مخالفة مرورية متنوعة و شملت383 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و76 مخالفة إزالة ملصقات و44 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و169 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو63 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 57 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 71 رخصة لمخالفة البيئة و 122 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 53رخصة لمخالفة خط السير و67 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و123 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 114 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 73 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 75مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و66 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و64 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7 سيارات متروكة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.