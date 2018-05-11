الكويت والفلبين توقعان اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية

الكويت والفلبين توقعان اتفاقية لتنظيم العمالة المنزليةالجمعة، 11 مايو 2018 01:03 م
الرئيس الفلبينى
إضافة تعليق
وقعت الكويت والفلبين فى العاصمة الكويتية، الجمعة، اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى الى أزمة دبلوماسية والى فرض حظر على عمل الفلبينيين فى الدولة الخليجية.
وقال وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفلبينى آلان بيتر كايتانو "قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين".
إضافة تعليق
أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟
فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة