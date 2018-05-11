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الجمعة، 11 مايو 2018 02:03 م
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الكويت والفلبين توقعان اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية

الجمعة، 11 مايو 2018 01:03 م
الكويت والفلبين توقعان اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية الرئيس الفلبينى
أ ف ب
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وقعت الكويت والفلبين فى العاصمة الكويتية، الجمعة، اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى الى أزمة دبلوماسية والى فرض حظر على عمل الفلبينيين فى الدولة الخليجية.

 

وقال وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفلبينى آلان بيتر كايتانو "قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين".

 


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