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الجمعة، 11 مايو 2018 06:58 م
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الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

الجمعة، 11 مايو 2018 06:12 م
الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان صاروخ -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه جازان، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.
 

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الدفاعات الجويه السعوديه

ميليشيا الحوثى

جازان




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