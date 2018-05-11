الحوثيون يستولون على أموال على عبد الله صالح

إيمان حنا

استولت ميليشيات الحوثى على الأموال التى عثر عليها بحوزة الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ"، التى يسيطر عليها الحوثيون فى صنعاء، أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى للانقلابيين، مهدى المشاط، قال إنه وجه بتسليم الأموال إلى البنك المركزى اليمنى.

ومن جهة أخرى، تحررت، أمس الخميس، مديرية موزع دون عمليات عسكرية بعد فرار الميليشيات منها، مع قطع الإمدادات عن عناصرها من منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.

وتتوقع مصادر عسكرية تسليم الحوثيين لأنفسهم فى بقية جيوبهم المحاصرة فى العمرى وكهبوب والوازعية، وأجزاء من جبل حبشى ومقبنة.

وبسيطرة الشرعية اليمنية على البرح، تكون بذلك قد سقطت آخر قلاع الميليشيات فى الساحل الغربى من جهة تعز، والتى ظلت تحت قبضة الإنقلابيين لثلاثة أعوام، ما يفتح الطريق أمام الجيش الوطنى، بإسناد من التحالف، للتوغل لمواصلة ملاحقة وطرد الحوثيين وصولاً إلى الحديدة، ومينائها الاستراتيجى.

وتتبع البرح مديرية مقبنة، وهى أكبر مديريات محافظة تعز مساحةً، وتطهيرها يلف حبل المشنقة حول رقبة الميليشيات، بحسب مصادر ميدانية، وذلك بخسارتها أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الواقعة غرب تعز.