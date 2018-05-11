video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحوثيون يستولون على أموال على عبد الله صالح

الجمعة، 11 مايو 2018 04:25 م
الحوثيون يستولون على أموال على عبد الله صالح على عبد الله صالح
إيمان حنا
إضافة تعليق

استولت ميليشيات الحوثى على الأموال التى عثر عليها بحوزة الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ"، التى يسيطر عليها الحوثيون فى صنعاء، أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى للانقلابيين، مهدى المشاط، قال إنه وجه بتسليم الأموال إلى البنك المركزى اليمنى.

ومن جهة أخرى، تحررت، أمس الخميس، مديرية موزع دون عمليات عسكرية بعد فرار الميليشيات منها، مع قطع الإمدادات عن عناصرها من منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.

وتتوقع مصادر عسكرية تسليم الحوثيين لأنفسهم فى بقية جيوبهم المحاصرة فى العمرى وكهبوب والوازعية، وأجزاء من جبل حبشى ومقبنة.

وبسيطرة الشرعية اليمنية على البرح، تكون بذلك قد سقطت آخر قلاع الميليشيات فى الساحل الغربى من جهة تعز، والتى ظلت تحت قبضة الإنقلابيين لثلاثة أعوام، ما يفتح الطريق أمام الجيش الوطنى، بإسناد من التحالف، للتوغل لمواصلة ملاحقة وطرد الحوثيين وصولاً إلى الحديدة، ومينائها الاستراتيجى.

وتتبع البرح مديرية مقبنة، وهى أكبر مديريات محافظة تعز مساحةً، وتطهيرها يلف حبل المشنقة حول رقبة الميليشيات، بحسب مصادر ميدانية، وذلك بخسارتها أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الواقعة غرب تعز.


إضافة تعليق

التاجات

الحوثيون

على عبدالله صالح

أموال الرئيس اليمنى الراحل

اليمن

اخبار اليمن

تعز




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة