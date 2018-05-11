الجيش اليمنى يقطع خطوط امدادت الحوثيين بالساحل الغربى

وقالت مصادر عسكرية يمنية؛ إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من تحرير قرية الدنين فى حيس، والتقدم نحو "التحيتا" بعد معارك عنيفة لقى على إثرها القيادى الحوثى محمد عبد الرحمن الشهارى مصرعه مع عدد من مرافقيه فى مديرية حيس بالحديدة.

وأضافت أن قوات الجيش الوطنى تخوض فى هذه الأثناء معارك شرسة مع مليشيا الانقلاب فى محاولة لتحقيق تقدم أكبر باتجاه مديريتى كهبوب والوازعية، موضحة أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من استعادة السيطرة على أجزاء من منطقة كهبوب الجبلية على الحدود بين لحج وتعز، جنوب غربى اليمن، وتعنى السيطرة على كهبوب تأمين محافظة لحج من ذلك الاتجاه، وتهاوى جبهة الحوثيين فى الوازعية غربى تعز.

وكانت قوات الجيش الوطنى قد تمكنت مساء أمس من تحرير مديرية موزع بعد تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية غربى تعز خلال اليومين الماضيين بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثى الانقلابية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.