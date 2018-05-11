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"البيان" الإماراتية: عمليات التحالف العربى أحدثت حالة ارتباك للحوثيين فى اليمن

الجمعة، 11 مايو 2018 10:03 ص
"البيان" الإماراتية: عمليات التحالف العربى أحدثت حالة ارتباك للحوثيين فى اليمن قوات التحالف العربى - أرشيفية
أ ش أ
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أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن حالة الهلع والارتباك والتخبط غير المسبوق التى يعيشها أعداء الشرعية فى اليمن من الحوثيين وغيرهم، ترجع إلى العمليات النوعية لصقور التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن "القوات الجوية" الفارق، بعد سلسلة من الاستهدافات الناجحة لقيادات الحوثى ولمواقع ميدانية حيوية.

وقالت "البيان" فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، بعنوان "الحوثى واقتراب النهاية"، إن التخبط الذى أحدثته العمليات الأخيرة فى تمركز الميليشيات الإرهابية الإيرانية انعكس فى قدرتها على الصمود ميدانياً فى ظل الضربات الموجعة من القوات الجوية للتحالف العربى والعمليات النوعية للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية على الأرض، حيث بدأت قيادات "الحوثى" تهرب من مواقعها وتلجأ للمخابئ.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السبب الرئيسى لحالة الارتباك التى يعيشها هؤلاء هو التقدم الميدانى الملحوظ وتوالى انتصارات قوات المقاومة الوطنية اليمنية والمقاومة "الجنوبية" فى الساحل الغربى لليمن وسط انهيار ملحوظ للميليشيات الحوثية الإيرانية فى أغلب جبهات القتال، وختمت صحيفة البيان افتتاحيتها، بالقول "إنه فى ظل هذا التقدم لقوات الشرعية والتقهقر للقوات الإرهابية تخفت كل الأصوات الكاذبة والمواقع المفبركة ويعلو صوت الانتصارات معلناً دنو أجل الميليشيات الإرهابية فى اليمن".


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