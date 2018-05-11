اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجويةالجمعة، 11 مايو 2018 11:41 ص
وقال المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .
كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 1003 معتمر و5 شاحنة و5 سيارة قادمة من ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى ، وهى الرياض ، عمان ، الحرية2 و على متنهم 1443 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و41 شاحنة بضائع و40 شاحنة عفش ركاب و 73 سيارة ، كما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 274 راكب و 153 شاحنة و8 سيارة .
فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس وعلى متنهم 1067 راكب منهم 1033 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و116 شاحنة بضائع و31 شاحنة عفش ركاب و48 سيارة،وغادرت ثلاث سفن وهى عمان ، الرياض ، الحرية2 وعلى متنهم 157 راكب و92 شاحنة و4 سيارة.
على جانب آخر،شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 35 راكب و10 سيارة ، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 993 راكب من العمالة المصرية و51 سيارة .
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