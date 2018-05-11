اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إنه تم اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح،وتم استئناف الأشطة البحرية والحركة الملاحية ، حيث يستعد الميناء لمغادرة العبارة سينا وعلى متنها 42 راكب و28 براد و14 تريلا. وأكد يوسف فى بيان له،على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء،وإنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى خسائر أو اضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 1003 معتمر و5 شاحنة و5 سيارة قادمة من ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى ، وهى الرياض ، عمان ، الحرية2 و على متنهم 1443 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و41 شاحنة بضائع و40 شاحنة عفش ركاب و 73 سيارة ، كما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 274 راكب و 153 شاحنة و8 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس وعلى متنهم 1067 راكب منهم 1033 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و116 شاحنة بضائع و31 شاحنة عفش ركاب و48 سيارة،وغادرت ثلاث سفن وهى عمان ، الرياض ، الحرية2 وعلى متنهم 157 راكب و92 شاحنة و4 سيارة.

على جانب آخر،شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 35 راكب و10 سيارة ، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 993 راكب من العمالة المصرية و51 سيارة .