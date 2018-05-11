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الجمعة، 11 مايو 2018 12:04 م
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إصابة 61 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

الجمعة، 11 مايو 2018 10:51 ص
إصابة 61 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
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أصيب، فجر اليوم الجمعة، 61 مواطنا فلسطينيا فى نابلس شمال الضفة الغربية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى التى كانت تؤمن الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا "مقام يوسف" شرق المدينة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت محيط منطقة "مقام يوسف"، وسيرت دورياتها فى محيط المقام، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه، وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر فى نابلس، أحمد جبريل، بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحى نقلا إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس لتلقى العلاج، و14 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاط، و45 جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا الليلة الماضية مدينة نابلس، وسط حراسة من جيش الاحتلال، وتوجهوا إلى "مقام يوسف"، لتندلع بعدها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التى أطلقت الأعيرة النارية والمطاطية، والغاز المسيل للدموع، ويخشى مواطنو الضفة ومدينة نابلس على وجه الخصوص من تحول المقامات وقبور الصحابة والأولياء المنتشرة فى مدن وقرى الضفة إلى مزارات للمستوطنين تمهيدا لضمها كما حصل فى قرارات ضم الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن رباح.


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