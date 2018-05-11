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إزالة 132 فدان أرز فى الدقهلية لزراعتها بدون تصريح

الجمعة، 11 مايو 2018 04:10 م
إزالة 132 فدان أرز فى الدقهلية لزراعتها بدون تصريح زراعة الأرز - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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قال المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنه تم حتى اليوم إزالة 132 فدانا و19 قيراطا و10 أسهم تم زراعتها بالأرز لمخالفة القرار الوزارى الذى حدد المساحات والأماكن المصرح لها بزراعة الأرز لهذا الموسم.

وأضاف أن عمليات الإزالة تمت بالتنسيق مع مديرية الرى والشرطة ومجالس المدن، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعرازى محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة لحصر زراعات الأرز المخالفة، وإزالتها من المهد وتماشيا مع السياسة العامة للدولة ووزارة الرى والموارد المائية فى ترشيد استهلاك المياه، وتحديد مساحات الأرز، وحفاظا وحرصا على المزارعين حتى لا يتعرضون للوقوع تحت طائلة القانون بإزالة زراعتهم المخالفة من الأرز من خلال الحملات التى ستستمر للتصدى لجميع المخالفين، فإنه يجب عليهم الالتزام بالدورة الزراعية، وعدم زراعة الأرز بالمخالفة.
 
وأشار إلى أن الإزالة تتم عن طريق رش مبيد الهاربزد، ثم تتم عملية حرث الأرض، حيث يقوم عدد من الفلاحين المخالفين بعد رش الأرض بالمبيد بريها بكميات من المياه بهدف غسلها من المبيد، مضيفا أن هناك أماكن لا يمكن إزالتها، فيتم تحرير مخالفات لها، موضحا أن المخالفات تركزت بمراكز أجا والسنبلاوين والمنصورة، ودكرنس.
 
وأضاف أنه يتم تنفيذ حملات الإزالة للأرز الذى يتم زراعته بالمخالفة خارج الدورة الزراعية بالمخالفة للقرار الوزارى 28 لسنة 2018 بتحديد المساحات المرخص زراعتها أرز لعام 2018، وتمت الإزالة برش المساحات المخالفة بمبيد 48% بمعدل 2،5 لتر / فدان.
 
يذكر أنه تم تقليص المساحات المخصصه لزراعة الأرز بالدقهلية من 300 ألف فدان إلى 182 ألف فدان بنسبة 40% أقل عن العام الماضى.

 


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